Egito condena plano terrorista nos Emirados e elogia desarticulação de rede

CAIRO, 21 de abril de 2026 (WAM) — O Egito condenou um plano frustrado que visava a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos, após autoridades emiradenses anunciarem a desarticulação de uma rede acusada de planejar operações terroristas e de sabotagem.

Em comunicado divulgado pelo Ahram Online, o Ministério das Relações Exteriores do Egito classificou o plano como ameaça à segurança regional e elogiou a atuação das autoridades dos Emirados na neutralização da ação e na desarticulação da rede.

O Egito reafirmou sua plena solidariedade com os Emirados diante de ameaças à sua soberania e estabilidade e reiterou a rejeição a todas as formas de terrorismo e extremismo.

O ministério destacou que a segurança dos Emirados está diretamente ligada à do Egito e à da região árabe, reforçando a rejeição a qualquer tentativa de desestabilizar países do Golfo.