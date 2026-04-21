Projetos expansionistas do Irã e Israel alimentam tensões na região, diz secretário-geral da Liga Árabe

CAIRO, 21 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou que Irã e Israel conduzem projetos de hegemonia regional que estão entre as principais causas de instabilidade.

Segundo ele, o mundo árabe enfrenta duas ameaças centrais em sua história recente: a primeira ligada a Israel desde a ocupação da Palestina há 78 anos, seguida por políticas de expansão e anexação; a segunda associada ao Irã desde 1979, por meio de interferências nos assuntos internos de países árabes, especialmente no Golfo.

Durante seminário no Fórum de Diplomacia de Antália, Aboul Gheit afirmou que a região sofre com esses dois projetos considerados perigosos, baseados em hegemonia e expansão.

O secretário-geral disse que a dinâmica regional não avançará além de disputas de soma zero ou de um estado permanente de confronto enquanto esses riscos não forem reconhecidos e enfrentados.

Em contraste, destacou que os países do Golfo apresentam um modelo distinto, baseado em prosperidade e abertura, com resiliência e coesão diante do que classificou como agressão iraniana.

Aboul Gheit afirmou ainda que Irã e Israel buscam adquirir armas nucleares para sustentar suas agendas e destacou que o silêncio em relação ao arsenal nuclear israelense permanece como fator relevante de tensão. Ele também alertou que os níveis de enriquecimento de urânio buscados pelo Irã indicam intenção de desenvolver armas nucleares, o que pode levar outros países do Oriente Médio a buscar capacidades semelhantes.

O secretário-geral acrescentou que a ausência de um projeto de paz por parte de Israel e a rejeição à Iniciativa de Paz Árabe de 2002 seguem como fatores centrais de atrito na região.