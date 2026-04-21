Ouro e prata recuam com o fortalecimento do dólar

NOVA YORK, 21 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro e da prata caíram nesta terça-feira (21/04) com a valorização do dólar, que reduziu a demanda por metais preciosos.

O ouro à vista recuou 0,2%, para US$ 4.807,91 por onça às 02h17 GMT, ampliando a queda após atingir na véspera o menor nível desde 13 de abril. Já os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho ficaram estáveis em US$ 4.827,30.

O mercado de metais preciosos sofreu pressão mais ampla à medida que investidores avaliaram o impacto do dólar mais forte, que encarece commodities cotadas na moeda para compradores de outros países.

A prata caiu 0,6%, para US$ 79,40 por onça, enquanto a platina recuou 0,7%, para US$ 2.074. O paládio destoou e avançou 0,3%, para US$ 1.556,16 por onça.