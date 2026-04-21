Omã condena atos contra a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos

MASCATE, 21 de abril de 2026 (WAM) — Omã condenou qualquer ato ou plano que tenha como alvo a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos ou que represente interferência em seus assuntos internos. O país reiterou solidariedade aos Emirados em todas as medidas adotadas para proteger seu território e a segurança da sociedade.

Em comunicado divulgado pela Oman News Agency, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo, bem como à incitação a essas práticas, independentemente de suas motivações ou justificativas.

O governo também destacou o compromisso com relações de boa vizinhança e cooperação construtiva com países árabes e parceiros internacionais no enfrentamento dessas ameaças.