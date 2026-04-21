Parlamento Árabe condena plano terrorista contra os Emirados Árabes Unidos

CAIRO, 21 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, condenou um plano terrorista que visava minar a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos e elogiou a atuação das autoridades emiradenses na neutralização da ação e na prisão dos envolvidos.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (21/04), Al Yamahi reafirmou a plena solidariedade do Parlamento Árabe com os Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e estabilidade. Destacou também o apoio no enfrentamento de ameaças à soberania, ao território e à sociedade.

A autoridade reiterou a posição do Parlamento Árabe de rejeição a todas as formas de extremismo e terrorismo, especialmente aquelas que têm como alvo a segurança e a estabilidade de países árabes. Defendeu ainda o fortalecimento da cooperação regional e internacional para combater essas ameaças.