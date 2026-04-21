Fundação de Artes de Sharjah abre inscrições para 9º programa de apoio a curtas-metragens

SHARJAH, 21 de abril de 2026 (WAM) — A Fundação de Artes de Sharjah abriu inscrições para a 9ª edição do seu programa de apoio à produção de curtas-metragens, parte da Sharjah Film Platform, festival anual dedicado ao cinema independente e à animação.

A iniciativa convida cineastas dos Emirados Árabes Unidos e do exterior a se candidatarem ao apoio, que busca incentivar a produção de filmes que explorem práticas contemporâneas do cinema. Os projetos selecionados terão a oportunidade de estrear em futuras edições do festival.

O programa é aberto a cineastas independentes de todas as idades e origens, em diferentes gêneros. Os filmes inscritos devem ter duração máxima de 50 minutos, incluindo créditos.

Os selecionados receberão um pacote total de financiamento de 120 mil dirhams (US$ 32,7 mil), distribuído conforme o número de projetos escolhidos e suas necessidades de produção.

Os candidatos devem cumprir os critérios do programa, incluindo o envio de um vídeo de apresentação de até três minutos. No material, é necessário expor a proposta geral do filme, com informações sobre gênero, tema, estrutura narrativa e enredo, além de evidenciar a originalidade do projeto e as capacidades artísticas.

As inscrições estarão abertas até as 23h59 (horário dos Emirados Árabes Unidos, GMT+4) de 28 de maio de 2026.