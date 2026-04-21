Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo condena planos contra a segurança dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, condenou qualquer ato ou plano que tenha como alvo a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos.

Albudaiwi elogiou a atuação das autoridades de segurança do país, que, segundo ele, neutralizaram os planos terroristas, identificaram seus detalhes e prenderam os envolvidos, demonstrando alto nível na proteção da segurança nacional e das capacidades do Estado.

O secretário-geral reafirmou a solidariedade firme do CCG com os Emirados e reiterou o apoio a todas as medidas adotadas para preservar a segurança, a estabilidade e a integridade territorial do país. Reiterou também a rejeição do bloco a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo, bem como à incitação a essas práticas, independentemente de suas motivações ou justificativas.