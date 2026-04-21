Aldar e Mubadala adquirem “The Link” na Masdar City por US$ 178 milhões

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — A Aldar e a Mubadala Investment Company (Mubadala) concluíram a aquisição do empreendimento The Link, na Masdar City, por meio da joint venture criada em 2024. Avaliada em 654 milhões de dirhams (US$ 178 milhões), a operação amplia o portfólio de ativos geradores de renda em um dos principais polos urbanos sustentáveis da região.

A transação reflete o ritmo contínuo de investimentos no setor imobiliário e no ecossistema de inovação de Abu Dhabi, impulsionado pela demanda institucional e pela confiança de longo prazo nos fundamentos econômicos do emirado.

O The Link reúne cerca de 32 mil metros quadrados de área locável distribuídos em cinco edifícios e está totalmente ocupado por empresas e instituições de atuação global, como a Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e a Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial (MBZUAI, na sigla em inglês).

O complexo inclui escritórios de padrão A com certificação LEED Platinum, um edifício-sede com energia líquida zero, um espaço multiuso e unidades residenciais, consolidando sua posição em um ambiente urbano integrado e de alto desempenho.

O CEO da plataforma de investimentos dos Emirados da Mubadala, Bakheet Al Katheeri, afirmou que a operação reforça a confiança no crescimento de longo prazo de Abu Dhabi e na economia baseada em inovação. "Por meio de nossa parceria com a Aldar, estamos ampliando ativos de alta qualidade dentro da Masdar City — uma das principais plataformas dos Emirados Árabes Unidos para energia limpa, inteligência artificial e pesquisa avançada", afirmou.

Al Katheeri acrescentou que o investimento reforça a abordagem disciplinada e responsável da Mubadala, focada em infraestrutura sustentável que proporciona um sólido desempenho financeiro, ao mesmo tempo que apoia as ambições de emissões líquidas zero dos Emirados Árabes Unidos e fortalece a resiliência econômica a longo prazo.

O CEO do grupo Aldar, Talal Al Dhiyebi, declarou que a aquisição representa mais um passo na parceria estratégica com a Mubadala e reflete a confiança nos fundamentos de longo prazo do mercado imobiliário de Abu Dhabi. “Este ativo de alta qualidade, totalmente ocupado, reforça a resiliência e a escala do portfólio de investimentos da Aldar, ao mesmo tempo em que amplia nossa exposição a um desenvolvimento urbano sustentável de reconhecimento internacional, centrado em energia limpa, tecnologia avançada e pesquisa”, disse.

O CEO da Masdar City, Ahmed Baghoum, afirmou que o The Link marca um avanço na consolidação do projeto como polo de crescimento econômico e inovação, promovendo uma visão em que o desenvolvimento sustentável apoie o crescimento econômico e as indústrias do futuro.

Baghoum acrescentou que, desde a criação há mais de duas décadas, a Masdar City vem ampliando seu papel como centro de pesquisa e desenvolvimento, contribuindo para reforçar a posição de Abu Dhabi como hub de inovação e apoiar as metas de neutralidade de carbono dos Emirados Árabes Unidos.