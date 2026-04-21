Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe governante de Ras Al Khaimah e príncipe herdeiro

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, que estava acompanhado do príncipe herdeiro, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi.

As autoridades discutiram temas de interesse nacional, incluindo planos de desenvolvimento voltados à melhoria da qualidade de vida e ao avanço do país.

Os líderes afirmaram que o fortalecimento da população segue como eixo central da estratégia dos Emirados, como motor do desenvolvimento sustentável e do progresso nacional. Eles também expressaram votos de continuidade da segurança e da prosperidade do país.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o xeique Surour bin Mohammed Al Nahyan; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Khaled bin Zayed Al Nahyan, presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência; e o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, além de outros xeiques e autoridades, participaram da reunião.