Emirados Árabes Unidos marcam o Dia da Terra com iniciativas em biodiversidade, energia limpa e segurança hídrica

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos se unem ao mundo na celebração do Dia da Terra, observado anualmente em 22 de abril, para promover esforços internacionais voltados ao enfrentamento dos desafios crescentes das mudanças climáticas e seus impactos, como ameaças à biodiversidade, poluição do ar e dos oceanos, aumento das temperaturas, enchentes e outros fenômenos relacionados ao clima.

O país se destaca como modelo global no combate a esses desafios e na promoção do desenvolvimento sustentável nas áreas ambiental, energética e hídrica, por meio de um conjunto integrado de estratégias e iniciativas de longo prazo. Entre elas estão a Iniciativa Estratégica de Neutralidade de Carbono até 2050, o Plano Nacional de Mudança Climática 2017–2050, a Política de Economia Circular 2021–2031, a adoção de uma economia verde desde 2012 e o Plano Nacional de Adaptação Climática.

Em 2026, os Emirados continuam a implementar iniciativas e projetos em proteção ambiental, desenvolvimento de energia limpa e inovação em tecnologias verdes, reforçando sua posição global em sustentabilidade.

Nesse contexto, o Conselho de Ministros aprovou o sétimo relatório nacional sobre biodiversidade, como parte dos compromissos assumidos no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. Os esforços nacionais ampliaram o número de áreas protegidas para 55 reservas terrestres e marinhas, cobrindo 19,04% do território, além de avanços na proteção de espécies ameaçadas por meio de programas integrados de conservação, reprodução, gestão de habitats e cooperação internacional. Também houve progresso em ecossistemas costeiros e marinhos com o projeto nacional de sequestro de carbono, que prevê o plantio de 100 milhões de manguezais até 2030.

Os Emirados também promulgaram uma nova lei para regular e monitorar o comércio internacional de espécies ameaçadas e lançaram, por meio do Fundo de Conservação de Espécies Mohamed bin Zayed e da Mubadala, uma iniciativa internacional voltada à proteção do dugongo e de seus habitats de ervas marinhas no país e em outros quatro países.

A Agência de Meio Ambiente de Abu Dhabi lançou a iniciativa Hamdan bin Zayed para os mares mais ricos do mundo, com o objetivo de dobrar os estoques de peixes no emirado até 2030. A entidade também alcançou um marco global ao elevar o índice de pesca sustentável a 100% até o fim de 2025, ante 8% em 2018.

Dubai aprovou o projeto Oásis Al Layan, com área de um milhão de metros quadrados e um grande lago natural, com o objetivo de valorizar o ambiente desértico e promover a conscientização sobre sustentabilidade e qualidade de vida.

Em Sharjah, a Autoridade de Meio Ambiente e Áreas Protegidas anunciou a descoberta de quatro novas espécies de aranhas, evidenciando a riqueza da biodiversidade e o avanço da pesquisa científica no país.

No campo das energias renováveis, os Emirados continuam a expandir projetos de energia solar no país e no exterior, além de utilizar inteligência artificial e computação em nuvem para reduzir emissões e implementar políticas de autogeração de energia voltadas à agricultura e a pequenas propriedades rurais.

A Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e a Global South Utilities, subsidiária da Resources Investment, anunciaram projetos estratégicos na Ásia, África e Europa, com capacidade combinada de centenas de megawatts e geração de empregos, reforçando o compromisso do país com o desenvolvimento sustentável e a segurança energética global.

Os Emirados também seguem na liderança de iniciativas globais de segurança hídrica, com programas como a Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água e a Suqia UAE, além de se prepararem para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Água, em dezembro, em parceria com o Senegal.