Ouro e metais preciosos sobem após queda recente

CAPITAIS, 22 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro subiram nesta quarta-feira (22/04) no mercado à vista, com alta de 0,9%, para US$ 4.755,11 por onça, após terem caído na terça-feira (21/04) ao menor nível desde 13 de abril.

Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho avançaram 1,1%, para US$ 4.772,90.

Entre outros metais preciosos, a prata subiu 1,5% no mercado à vista, para US$ 77,84 por onça, a platina avançou 1,5%, para US$ 2.067,25, e o paládio registrou alta de 1,8%, para US$ 1.560,31 por onça.