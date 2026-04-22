Presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúne com CEO da BlackRock

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do conselho e CEO da BlackRock, Larry Fink.

O encontro, que contou com a presença de vários xeiques e autoridades, abordou temas de interesse comum, incluindo os desdobramentos dos mercados globais. As partes também discutiram inteligência artificial e tecnologia avançada, além das oportunidades que oferecem para impulsionar investimentos e a economia global de forma a beneficiar as populações e contribuir para o progresso.