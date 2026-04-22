Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei de Marrocos discutem relações bilaterais e cenário regional em ligação

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o rei de Marrocos, Mohammed VI.

Os dois líderes discutiram as relações fraternas e a cooperação entre os países, especialmente em setores ligados ao desenvolvimento, além de formas de ampliar a parceria em benefício mútuo.

As autoridades reafirmaram o compromisso de manter consultas e coordenação contínuas, ao mesmo tempo em que reforçam a cooperação diante dos desafios enfrentados pela região.

A ligação também abordou temas regionais e internacionais de interesse comum, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e global, além de efeitos sobre a segurança marítima e a economia mundial.