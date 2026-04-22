Sharjah firma parceria para criar rede com mais de 100 carregadores para veículos elétricos no emirado

SHARJAH, 22 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Sharjah (SRTA, na sigla em inglês) firmou uma parceria estratégica com a ION para criar uma ampla rede de estações de recarga para veículos elétricos no emirado.

Pelo acordo, a ION, joint venture entre a BEEAH e a Crescent Enterprises, será responsável por desenvolver, operar e manter mais de 100 carregadores rápidos.

O presidente da SRTA, Yousif Khamis Al Othmani, afirmou que o projeto atenderá ao aumento no número de usuários de veículos elétricos e reforça o compromisso da autoridade com a mobilidade elétrica, em linha com metas globais de sustentabilidade e redução de emissões de carbono.

Al Othmani acrescentou que o projeto será implementado em coordenação com a Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah, garantindo execução dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos prazos estabelecidos.

A ION também disponibilizará um aplicativo móvel integrado que permitirá aos usuários localizar pontos de recarga, acompanhar o carregamento em tempo real e realizar pagamentos de forma simplificada.

O presidente da ION e CEO do grupo BEEAH, Khaled Al Huraimel, declarou que a iniciativa contribuirá para a criação de um ecossistema abrangente e acessível de recarga para veículos elétricos, alinhado às metas de sustentabilidade e neutralidade de carbono dos Emirados Árabes Unidos.