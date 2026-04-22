Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação de Elon Musk para discutir tecnologia e inovação

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do empresário americano Elon Musk.

Durante a conversa, eles discutiram avanços em tecnologia, inteligência artificial e espaço, além das oportunidades que esses setores oferecem para promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida.

Os dois também abordaram a importância de acelerar a adoção de soluções inovadoras e de fortalecer parcerias globais em inovação e tecnologias emergentes.

A conversa tratou ainda da ampliação da cooperação internacional e da troca de conhecimento para desenvolver tecnologias avançadas, aumentar a capacidade de resposta a transformações globais e aproveitar novas oportunidades.

Elon Musk elogiou a visão dos Emirados e suas parcerias internacionais bem-sucedidas em investimentos em inteligência artificial, além de expressar votos de progresso e prosperidade ao país.