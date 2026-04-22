Emirates Arabian Horse Global Cup amplia alcance internacional

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — Sob o patrocínio do vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente da Sociedade do Cavalo Árabe dos Emirados, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, a terceira edição da Emirates Arabian Horse Global Cup amplia seu alcance internacional, reunindo proprietários e criadores de destaque de diversas partes do mundo.

O evento reflete o crescimento da relevância do campeonato no circuito internacional da modalidade, ao mesmo tempo em que reforça a liderança dos Emirados Árabes Unidos no apoio a proprietários e criadores de cavalos árabes e na promoção da raça globalmente.

A competição ocorre sob acompanhamento do vice-presidente da sociedade e presidente do comitê organizador superior, xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan.

A atual edição conta com etapas em diferentes continentes, dando continuidade ao sucesso das edições anteriores, que registraram forte participação internacional.

A primeira etapa foi realizada na Austrália, entre 30 e 31 de janeiro de 2026. A segunda está programada para os dias 25 e 26 de abril, na Bahrain Endurance Village, no Bahrein.

As etapas seguintes ocorrerão no Marrocos, de 9 a 10 de maio; nos Estados Unidos, de 16 a 19 de setembro; na China, nos dias 6 e 7 de outubro; e na Itália, em 7 e 8 de novembro. A terceira edição será encerrada no Brasil, em 14 de novembro de 2026.

A competição é composta por uma série de etapas com o objetivo de incentivar proprietários e criadores de cavalos árabes em todo o mundo, além de destacar o papel dos Emirados na preservação do patrimônio da raça e no fortalecimento de sua presença internacional.

O campeonato também reflete a visão dos Emirados de preservar o legado herdado das gerações anteriores, considerado parte essencial da identidade nacional e da relação histórica da sociedade emiradense com os cavalos árabes.

A segunda edição contou com a participação de 791 cavalos pertencentes a cerca de 460 participantes, com premiação total de 3,986 milhões de dirhams (US$ 1,08 milhão). Foram premiados 488 cavalos e 342 proprietários.