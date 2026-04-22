Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Quênia discutem cenário regional e cooperação no âmbito do acordo de parceria econômica

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Quênia, William Samoei Ruto, que está em visita de trabalho ao país.

Os dois líderes discutiram o fortalecimento das relações bilaterais e a ampliação da cooperação em setores estratégicos, especialmente investimento, desenvolvimento, energia renovável, tecnologia e infraestrutura, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre Emirados Árabes Unidos e Quênia.

As autoridades reafirmaram o compromisso conjunto de avançar na implementação do acordo e de aproveitar o momento positivo das relações para ampliar oportunidades de cooperação econômica e de desenvolvimento.

A reunião também abordou a situação no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além de efeitos sobre a segurança marítima e a economia global. Os dois lados discutiram ainda os ataques iranianos, descritos como terroristas, contra civis e infraestruturas civis nos Emirados e em outros países da região.

O presidente do Quênia reiterou a condenação do país a esses ataques, afirmando que violam a soberania e o direito internacional e comprometem a paz e a segurança regional.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ministros e autoridades participaram da reunião.