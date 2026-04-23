Ouro se mantém estável; outros metais preciosos registram leve alta

NOVA YORK, 23 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro permaneceram relativamente estáveis nesta quinta-feira (23/04), enquanto outros metais preciosos registraram ganhos moderados.

Por volta de 1h (GMT), o ouro à vista subia 0,1%, a US$ 4.744,31 por onça, enquanto os contratos futuros do metal para entrega em junho avançavam 0,2%, a US$ 4.762,20.

Entre os demais metais preciosos, a prata subia 0,5%, para US$ 78,06 por onça, a platina avançava 0,3%, para US$ 2.080,35, e o paládio registrava alta de 0,4%, para US$ 1.553,01.