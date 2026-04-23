Masdar completa 20 anos, supera 65 GW e avança em megaprojetos de energia renovável

ABU DHABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — A Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) celebra 20 anos de atuação na área de energia renovável, destacando seu papel na expansão global desse setor.

Fundada pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em 23 de abril de 2006, por meio da Mubadala Investment Company (Mubadala), a Masdar nasceu com a missão de diversificar a economia do país e acelerar a adoção global de energias renováveis.

Duas décadas depois, a empresa se tornou uma das maiores desenvolvedoras e operadoras de energia limpa do mundo, com capacidade instalada superior a 65 gigawatts (GW) e meta de alcançar 100 GW até 2030.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e primeiro CEO da Masdar, Sultan Ahmed Al Jaber, afirmou que, em 2006, investir em energia renovável não era uma escolha óbvia, mas uma decisão estratégica. “As tecnologias ainda estavam em estágio inicial, a escala não havia sido comprovada e o modelo econômico ainda não estava consolidado. O xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan enxergou não o que as energias renováveis eram, mas o que poderiam se tornar. Essa diferença entre o que existe e o que é possível define quem segue tendências e quem as estabelece", disse.

O ministro acrescentou que, impulsionada pela visão de longo prazo e pelo compromisso contínuo de Mohamed bin Zayed, a Masdar não apenas acompanhou o crescimento da energia limpa, mas ajudou a moldá-lo.

O CEO da Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, afirmou que o crescimento da empresa ao longo dos últimos 20 anos foi impulsionado pela visão estratégica dos Emirados, que anteciparam o aumento da demanda global por energia limpa e buscaram diversificar sua economia desde cedo. “Por meio de parcerias, inovação e investimentos, nos tornamos uma empresa global, liderando o desenvolvimento e a implementação de soluções de energia limpa em todo o mundo. Com a demanda global por eletricidade em expansão, a Masdar ocupa hoje posição central em um setor internacional em crescimento, fornecendo energia acessível e segura a parceiros ao redor do mundo.”

A trajetória da empresa começou com uma única usina solar conectada à rede em Masdar City, em 2009. Desde então, participou de alguns dos projetos mais ambiciosos do setor, incluindo a usina solar de Al Dhafra, com capacidade de 2 GW, considerada a maior instalação solar em um único local no mundo quando foi concluída, em 2023, abastecendo cerca de 200 mil residências nos Emirados.

De um quadro inicial reduzido em 2006, a Masdar passou a empregar mais de 1.100 pessoas em 12 países. Seu portfólio abrange diferentes continentes e tecnologias, incluindo o primeiro parque eólico offshore flutuante do mundo (30 MW, Hywind Scotland), o maior projeto solar flutuante do Sudeste Asiático (145 MW, Cirata, na Indonésia) e o maior parque eólico da Ásia Central (500 MW, Zarafshan, no Uzbequistão).

Em 2022, a empresa adotou uma nova estrutura acionária, com a Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), a Mubadala e a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) tornando-se acionistas conjuntos, com o objetivo de acelerar sua expansão.

Aquisições recentes — como a Saeta Yield, na Espanha; uma participação de 50% na Terra-Gen, nos Estados Unidos; e a TERNA ENERGY, na Grécia — reforçaram a posição da Masdar como um dos principais atores globais no setor de energia limpa.

Agora, a Masdar passa a redefinir o papel das energias renováveis. Em parceria com a Emirates Water and Electricity Company (EWEC), a empresa desenvolve em Abu Dhabi o primeiro projeto integrado de energia renovável em escala gigawatt do mundo: uma usina solar de 5,2 GW combinada a um sistema de armazenamento em baterias de 19 gigawatts-hora (GWh), capaz de fornecer 1 GW de energia contínua de base. Não se trata apenas de mais um projeto, mas de um modelo para o mundo, que a Masdar já busca replicar com parceiros globais.

A Masdar também segue ampliando sua presença internacional e impulsionando a transformação energética global. Neste mês, a empresa assinou um acordo vinculante com a francesa TotalEnergies para criar uma joint venture de US$ 2,2 bilhões, com participação igualitária, que integrará suas operações de energia renovável onshore em nove países da Ásia.

Para sustentar sua próxima fase de crescimento, a Masdar planeja investir entre US$ 30 bilhões e US$ 35 bilhões em capital próprio e financiamento de projetos até 2030, com o objetivo de atingir 100 GW de capacidade instalada, acrescentando em média 10 GW por ano.