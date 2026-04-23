M42 amplia atuação global em saúde com a aquisição da Diaverum no Brasil

ABU DHABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — A M42 e sua unidade de cuidados renais, Diaverum, anunciaram nesta quinta-feira (23/04) a conclusão da aquisição estratégica de quatro clínicas no estado de São Paulo, pertencentes ao grupo Lund: CDTR e CDTR Prime, em Sorocaba; INDI, em Itapetininga; e Lund Nefrologia, em Itu.

A operação eleva o número de clínicas da Diaverum no Brasil para 18, incluindo três centros de acesso vascular. Reforça também o compromisso de longo prazo com a ampliação do acesso ao tratamento renal e a melhoria dos resultados de saúde no maior mercado da América Latina.

A expansão permitirá a realização de mais de 220 mil tratamentos por ano. A plataforma combina clínicas próprias, parcerias com hospitais públicos e acordos para serviços, formando um modelo flexível e escalável, que pode ser adaptado a diferentes sistemas de saúde, inclusive no Oriente Médio.

A aquisição também fortalece a estratégia da M42 de construir plataformas globais de atendimento integradas a partir de Abu Dhabi, em conformidade com as regras de soberania de dados nos mercados em que atua. A integração entre expertise clínica, infraestrutura digital e gestão de doenças crônicas em larga escala busca ampliar a coordenação do atendimento e torná-lo mais acessível e centrado no paciente.

O diretor-executivo do grupo M42, Dimitris Moulavasilis, afirmou: “Na M42, estamos construindo uma plataforma global de inteligência em saúde para enfrentar alguns dos desafios mais urgentes, como a doença renal crônica. Nossa expansão no Brasil não se resume ao crescimento, mas amplia o acesso a cuidados de alta qualidade, com uso de dados clínicos, análise preditiva e ferramentas digitais para intervenções mais precoces e melhores resultados no longo prazo.”

A aquisição se soma à recente compra do Serviço de Nefrologia Ribeirão Preto (SENERP) e amplia a presença da empresa no país. A operação inclui contratos de gestão em dois hospitais públicos e acordos para serviços agudos, ampliando a oferta de atendimento em pontos críticos do sistema de saúde.

O CEO da Diaverum e COO para Europa e América Latina, Rafael Romanini, afirmou: “O Brasil é um mercado estratégico não apenas pelo tamanho e potencial de crescimento, mas pela oportunidade de elevar o padrão de atendimento para pacientes que dependem de diálise diariamente.”

Nas cidades de Itu e Itapetininga, as clínicas são as únicas unidades privadas de diálise, desempenhando papel essencial para pacientes e suas famílias.

Em Sorocaba, as unidades funcionam como centros regionais com capacidade para atender à crescente demanda, abrindo espaço para abordagens mais integradas. A plataforma global da Diaverum e seu modelo de prestação de serviços alinham excelência clínica, infraestrutura digital e governança, permitindo um atendimento mais consistente e escalável.

À medida que a M42 amplia sua presença global, o conhecimento gerado em mercados de alto volume, como o Brasil, contribui para fortalecer a inovação, a pesquisa e a capacidade de atendimento em diferentes regiões.

A estratégia está alinhada à ambição dos Emirados Árabes Unidos de liderar o desenvolvimento de sistemas de saúde de próxima geração, ao mesmo tempo em que responde ao aumento global das doenças crônicas.