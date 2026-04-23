Autoridade de Transportes de Dubai registra queda de 20% em acidentes com caminhões em 2025

DUBAI, 23 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês) registrou uma redução de 20% nos acidentes de trânsito envolvendo caminhões em 2025, resultado do fortalecimento dos sistemas de segurança viária, melhorias na infraestrutura e aperfeiçoamento da regulamentação no setor logístico.

Em comunicado, a autoridade atribuiu a queda a esforços integrados para aumentar a segurança nas vias, modernizar a infraestrutura e aprimorar o marco regulatório do transporte de cargas, reforçando a competitividade, a sustentabilidade e os mais altos padrões de segurança.

A RTA implementou três iniciativas principais voltadas à melhoria da segurança e da eficiência operacional no setor, considerado um pilar essencial para o crescimento econômico e o desempenho das cadeias de suprimento.

As medidas incluíram a instalação de dispositivos de proteção traseira em caminhões para reduzir colisões graves, o lançamento de programas de treinamento especializados para motoristas e operadores, com foco em desempenho técnico e comportamental, e o reforço dos sistemas de resposta rápida para retirada de veículos com defeito das vias principais.

A autoridade também realizou mais de 30 campanhas de conscientização direcionadas a empresas de transporte e motoristas, com o objetivo de reduzir comportamentos de risco, como mudanças bruscas de faixa, desrespeito à distância segura e manobras inadequadas de marcha à ré.

Além disso, foram criadas 14 áreas de descanso para caminhões em seis pontos estratégicos e centros logísticos, com o objetivo de melhorar o fluxo de tráfego e a segurança viária.

Essas ações contribuíram para uma redução de 70% nas autorizações para circulação de caminhões em horários restritos em 2025, em comparação com 2024, refletindo maior cumprimento das novas regras.