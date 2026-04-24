Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo estável, com temperaturas em alta e ventos moderados até 28 de abril

ABU DHABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê condições de tempo estável nos Emirados Árabes Unidos desta sexta-feira (24/04) até 28 de abril, com elevação gradual das temperaturas e períodos de ventos mais intensos.

A previsão indica céu em geral claro a parcialmente nublado na maior parte dos dias, com formação ocasional de nuvens em áreas do leste e aumento da nebulosidade sobre regiões costeiras e ilhas no domingo.

Os ventos devem variar de fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos e provocar poeira em suspensão. As condições do mar devem oscilar de calmas a moderadas, com possibilidade de agitação em alguns períodos, especialmente no Golfo.

As temperaturas devem subir gradualmente no início da próxima semana, com períodos de céu parcialmente nublado a nublado, sobretudo nas regiões do norte.