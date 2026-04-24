Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do líder de Belarus enviada por emissário especial

ABU DHABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, sobre as relações bilaterais e formas de fortalecer a cooperação em benefício mútuo.
A mensagem foi entregue durante reunião com o enviado especial, Viktor Lukashenko, que transmitiu as saudações de Alexander Lukashenko e votos de progresso e prosperidade aos Emirados. Mohamed bin Zayed retribuiu os desejos.
O representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades, participaram da reunião, na qual a mensagem foi entregue.