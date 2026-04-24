Museu Nacional Zayed lança quatro novos livros infantis

ABU DHABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — O Museu Nacional Zayed, museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, lançou quatro novos livros infantis em inglês e árabe.

Inspiradas nas tradições e nos ambientes naturais do país, as obras foram desenvolvidas com recursos interativos, como elementos táteis, ilustrações em pop-up e animações, com o objetivo de proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva para o público infantil. Por meio dos livros, as crianças são convidadas a explorar aspectos centrais da identidade nacional, do patrimônio cultural às paisagens desérticas, ecossistemas marinhos e diversidade da fauna.

Inspirados nas narrativas do museu, os títulos são:

Qudwati – Sob o céu do deserto: o livro convida os jovens leitores a explorar as paisagens desérticas que moldaram os valores do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan. Por meio de histórias e ilustrações, apresenta o deserto como um espaço de aprendizado, que ensina resiliência, curiosidade e respeito pela natureza. A edição em árabe foi produzida em parceria com o Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi.

Kitabu – Entre, observe e escute: em formato pop-up, a obra leva os leitores a uma jornada pela arquitetura, pelos objetos e pelas galerias do Museu Nacional Zayed. Cada página apresenta histórias que dão vida à história e à cultura dos Emirados, estimulando a exploração e a descoberta.

O que é isto? – Animais dos Emirados Árabes Unidos: voltado para leitores iniciantes, o livro com elementos táteis apresenta espécies nativas do país, incentivando a curiosidade e a exploração.

Nossa vida à beira-mar: criado em parceria com a editora Éditions Animées, o livro interativo de colorir destaca a importância do mar na cultura emiradense. As crianças podem colorir as páginas e utilizar o aplicativo BlinkBook para transformar os desenhos em animações.

Os novos títulos integram o programa editorial do Museu Nacional Zayed, que inclui publicações como Magan Rediscovered: The Building of a Bronze Age Boat That Sailed the Arabian Gulf, lançada neste ano, e Zayed National Museum’s Collection Highlights.