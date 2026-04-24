Bahrein recebe 2ª etapa da Emirates Arabian Horse Global Cup com 106 cavalos; final será disputada no Brasil

ABU DHABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — A segunda etapa da terceira edição da Emirates Arabian Horse Global Cup (EAHGC, na sigla em inglês) começa neste sábado (25/04), no Bahrein, na Vila Internacional de Endurance.

Um total de 106 cavalos, pertencentes a 72 participantes, competirá na série internacional organizada pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar proprietários e criadores de cavalos árabes em todo o mundo.

A EAHGC reforça o papel dos Emirados no desenvolvimento de eventos e competições ligados ao cavalo árabe, além de ampliar sua presença global. Os cavalos árabes de raça pura são parte central do patrimônio cultural e da identidade nacional do país, além de um pilar no apoio a criadores e na expansão da participação internacional no setor.

O vice-presidente do Conselho de Administração da Sociedade do Cavalo Árabe dos Emirados, xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, que também preside o comitê organizador superior, acompanha a realização do campeonato.

A terceira edição inclui etapas em diferentes continentes, refletindo o alcance global das iniciativas dos Emirados no setor. A etapa no Bahrein será realizada ao longo de dois dias, com disputas nas categorias de potros e potras de um ano, jovens machos e fêmeas, além de éguas e garanhões adultos, antes das finais em todas as categorias.

A primeira etapa foi realizada na Austrália, em 30 e 31 de janeiro de 2026. As próximas ocorrerão no Marrocos, em 9 e 10 de maio; nos Estados Unidos, de 16 a 19 de setembro; na China, em 6 e 7 de outubro; e na Itália, em 7 e 8 de novembro. A final será disputada no Brasil, em 14 de novembro de 2026.

Com a série internacional, os Emirados seguem reforçando seu papel no apoio ao cavalo árabe de raça pura e na valorização desse patrimônio cultural.