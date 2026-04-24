Polícia de Dubai abre inscrições para graduados em diversas áreas especializadas

DUBAI, 24 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Dubai anunciou a abertura de inscrições para graduados universitários do sexo masculino em diversas áreas de especialização.

A iniciativa, liderada pelo Departamento-Geral de Recursos Humanos, é voltada a profissionais formados em áreas como matemática e estatística, engenharia, administração, medicina e ciências da saúde, contabilidade e finanças, aviação, além de mídia e design. A ação integra os esforços da instituição para atrair talentos capazes de contribuir para o futuro da atividade policial.

O diretor do Departamento-Geral de Recursos Humanos, brigadeiro Rashid Nasser, afirmou que a organização segue investindo em capital humano como pilar central do desenvolvimento, com foco em profissionais que tragam novas ideias, conhecimento especializado e capacidade de inovação.

O brigadeiro destacou que o processo de recrutamento está alinhado às prioridades nacionais de fortalecimento do talento emiradense e de aumento da competitividade, além de apoiar a evolução de serviços policiais modernos baseados em tecnologia.

A Polícia de Dubai informou que as áreas selecionadas refletem as necessidades futuras da força de trabalho, garantindo preparo para avanços rápidos nos setores digital, técnico e especializado.

O diretor do Departamento de Seleção e Recrutamento, coronel Hamad bin Daffous, afirmou que os candidatos serão avaliados por meio de metodologias rigorosas, com testes específicos e entrevistas analíticas, para assegurar padrões elevados no processo de seleção.

Segundo ele, a instituição oferece ambiente de trabalho dinâmico, com programas de treinamento avançado, planos de carreira estruturados e oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional.