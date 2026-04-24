Novos membros do Conselho Executivo de Abu Dhabi tomam posse diante do presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — Novos membros do Conselho Executivo de Abu Dhabi tomaram posse diante do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, na presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do conselho, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Prestaram juramento o membro do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário, Shamis Ali Al Dhaheri, e o membro do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Departamento de Educação e Conhecimento, Mohamed Taj Eddine Ahmed Alqadi.

Mohamed bin Zayed parabenizou os novos integrantes do conselho e desejou sucesso no desempenho de suas funções, com foco no fortalecimento dos sistemas de governo em Abu Dhabi, na melhoria dos serviços à população e no avanço dos planos de desenvolvimento alinhados às aspirações futuras. Afirmou também que a melhoria da qualidade de vida em todos os níveis no emirado de Abu Dhabi segue como prioridade central.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, outros xeiques e autoridades participaram da cerimônia.