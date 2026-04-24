Embaixador dos Emirados Árabes Unidos se reúne com o presidente do Senado do Brasil

BRASÍLIA, 24 de abril de 2026 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Sharif Essa Al Suwaidi, reuniu-se com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o senador Rodrigo Pacheco e o chefe de gabinete da presidência do Senado, Acir Madeira.

A reunião abordou as relações bilaterais e temas de interesse comum, incluindo desdobramentos regionais.

Sharif Essa Al Suwaidi também destacou oportunidades para fortalecer as relações econômicas e ampliar a cooperação entre Emirados Árabes Unidos e Brasil em diversos setores, refletindo o compromisso conjunto de aprofundar a parceria entre os dois países.