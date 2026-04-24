Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia discutem relações bilaterais e cenário regional em ligação

ABU DHABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

As autoridades discutiram as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Rússia e os avanços recentes, com foco na ampliação da cooperação em benefício mútuo e no apoio às aspirações de desenvolvimento e prosperidade de ambos os países.

Os ministros também analisaram temas e desafios regionais, além de formas de avançar nos esforços de desescalada e alcançar soluções que garantam paz, desenvolvimento e prosperidade sustentável para seus povos.