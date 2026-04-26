Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe assessor de Segurança Nacional da Índia

ABU DHABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o assessor de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval.

Durante o encontro, Ajit Doval transmitiu ao presidente as saudações do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e votos de progresso e prosperidade aos Emirados. Mohamed bin Zayed pediu que o assessor levasse suas saudações a Narendra Modi, juntamente com votos de desenvolvimento e prosperidade para a Índia e seu povo.

A reunião também abordou os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além da segurança energética global.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi, participaram do encontro.