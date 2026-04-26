Emirados Árabes Unidos condenam ataque a tiros contra presidente dos Estados Unidos

ABU DHABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque a tiros que teve como alvo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e classificaram o episódio como um crime grave.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou a solidariedade do país ao presidente Donald Trump e à sua família, bem como ao governo e ao povo dos Estados Unidos.

A pasta reiterou a condenação a atos criminosos dessa natureza e a rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que ameacem a segurança e a estabilidade.