Emirados Árabes Unidos enviam mais 100 toneladas de alimentos a Gaza

AL ARISH, 26 de abril de 2026 (WAM) — Uma nova aeronave de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos chegou à cidade egípcia de Al Arish transportando 100 toneladas de alimentos, como parte da ponte aérea humanitária em curso, operada pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3. A carga inclui 3.300 cestas básicas, destinadas a atender necessidades de famílias afetadas e reforçar a segurança alimentar no território.

A equipe humanitária dos Emirados em Al Arish recebeu o envio, que foi descarregado e levado ao centro logístico humanitário do país na cidade, em preparação para entrada em Gaza por mecanismos aprovados, com o objetivo de garantir entrega rápida aos beneficiários.

A continuidade da ponte aérea reflete o compromisso dos Emirados em fornecer assistência humanitária ao povo palestino, como parte de uma resposta voltada a aliviar a situação humanitária e atender necessidades essenciais.

A operação “Chivalrous Knight 3” mantém suas ações desde o lançamento, com envio de ajuda alimentar, médica e de emergência por via aérea, terrestre e marítima.