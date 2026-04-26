Abdullah bin Zayed e secretário de Estado americano discutem cenário regional em ligação

ABU DHABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre os desdobramentos mais recentes na região.

As autoridades analisaram as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas, que atingiram os Emirados e outros países da região, e seus impactos sobre a paz e a segurança internacional, o fornecimento de energia, a segurança marítima e a estabilidade econômica global.

Durante a conversa, Abdullah bin Zayed agradeceu aos Estados Unidos pela solidariedade demonstrada aos Emirados após o que classificou como agressão terrorista iraniana.

Os dois lados também discutiram os acontecimentos mais recentes, especialmente o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, e avaliaram formas de alcançar paz e segurança sustentáveis por meio do fortalecimento da cooperação internacional para enfrentar desafios atuais e apoiar a estabilidade na região.

O ministro dos Emirados elogiou os esforços do presidente Donald Trump para promover a paz e reforçar a segurança e a estabilidade em nível regional e internacional. Também destacou as iniciativas de Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio para avançar na paz entre Líbano e Israel, afirmando que soluções políticas duradouras são a forma mais eficaz de enfrentar crises e fortalecer a segurança regional.

As autoridades discutiram ainda o aprofundamento das relações estratégicas entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos e formas de ampliar a cooperação em diversos setores.

Abdullah bin Zayed ressaltou a solidez dos laços históricos entre os dois países e o compromisso comum de expandir a parceria estratégica em áreas de interesse mútuo.