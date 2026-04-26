Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Mauritânia discutem cooperação bilateral e cenário regional

ABU DHABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que faz visita de trabalho ao país.

Os dois líderes discutiram formas de ampliar a cooperação bilateral em diversas áreas, especialmente nos setores econômico e de energia renovável, com foco no avanço das agendas de desenvolvimento de ambos os países. Reafirmaram também compromisso conjunto de fortalecer as relações entre Emirados Árabes Unidos e Mauritânia de modo a apoiar o desenvolvimento e o crescimento sustentável.

A reunião também abordou temas regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e global, além de efeitos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia mundial.

O encontro tratou ainda dos ataques iranianos, descritos como terroristas, contra civis e infraestruturas civis nos Emirados e em outros países da região. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani reiterou a condenação da Mauritânia aos ataques, afirmando que violam a soberania e o direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regional. Também elogiou a eficácia das medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua soberania e garantir a segurança da população e dos residentes.

O representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades, participaram da reunião.