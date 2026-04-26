Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do presidente do Cazaquistão

ABU DHABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, sobre as relações bilaterais.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu a mensagem durante reunião com o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Yermek Kosherbayev.

As autoridades discutiram as consequências dos ataques com mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, e seus impactos sobre a segurança da navegação internacional, o fornecimento de energia, a economia global e a paz e a segurança regional e internacional.

Yermek Kosherbayev reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados na adoção de todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed destacou a importância da visita do chanceler do Cazaquistão, afirmando que ela reflete a profundidade das relações entre os dois países e a solidariedade de Astana após o ataque iraniano.

As autoridades também analisaram os desdobramentos regionais relacionados ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, e discutiram formas de reforçar os esforços internacionais para alcançar uma paz duradoura na região.

Abdullah bin Zayed afirmou que os Emirados Árabes Unidos buscam ampliar a cooperação com o Cazaquistão em diversas áreas, refletindo a solidez das relações bilaterais e apoiando objetivos comuns de desenvolvimento e prosperidade sustentável.

O ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei; o ministro de Estado, Saeed Mubarak Al Hajeri; o ministro assistente das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, Abdulla Balalaa; e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Cazaquistão, Mohammed Saeed Al Ariqi, participaram da reunião.