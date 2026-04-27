Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente de Serra Leoa pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de congratulações ao presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente de Serra Leoa e ao primeiro-ministro, David Moinina Sengeh.