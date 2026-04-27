Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente da África do Sul pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de parabéns ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente sul-africano.