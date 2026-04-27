Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam rei da Holanda pelo Dia do Rei

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de congratulações ao rei da Holanda, Willem-Alexander, por ocasião do Dia do Rei.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao rei da Holanda e ao primeiro-ministro, Rob Jetten.