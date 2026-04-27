Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente do Togo pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente do Togo, Jean-Lucien Savi de Tove, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente do Togo e ao presidente do Conselho de Ministros, Faure Gnassingbé.