Emirados Árabes Unidos condenam ataques terroristas no Mali

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques terroristas que atingiram várias cidades e instalações militares no Mali, deixando mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a condenação a esse tipo de ato criminoso e a rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que ameacem a segurança e a estabilidade.

A pasta expressou condolências às famílias das vítimas, além de solidariedade ao governo e ao povo do Mali, e desejou rápida recuperação aos feridos.