Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e vice-presidente do Parlamento alemão discutem cooperação e cenário regional

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o vice-presidente do Parlamento da Alemanha, Omid Nouripour, para discutir os desdobramentos mais recentes na região.

As autoridades também abordaram as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas contra os Emirados e outros países da região, e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, o mercado de energia, a segurança marítima internacional e a economia global.

Omid Nouripour reafirmou a solidariedade da Alemanha aos Emirados na adoção de todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed destacou a importância da visita, afirmando que ela reflete a solidez das relações bilaterais e a solidariedade alemã após o que classificou como agressão terrorista iraniana.

As autoridades também analisaram os desdobramentos relacionados ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, e discutiram a importância de reforçar os esforços regionais e internacionais para alcançar uma paz duradoura e consolidar a segurança e a estabilidade.

Os dois lados trataram ainda da evolução da cooperação entre Emirados Árabes Unidos e Alemanha e de formas de ampliá-la em diferentes áreas.

Abdullah bin Zayed destacou o papel dos parlamentos no apoio a soluções políticas e diplomáticas para crises e na promoção do diálogo e do entendimento mútuo, contribuindo para a estabilidade e para um ambiente favorável à paz e ao desenvolvimento sustentável.

A ministra de Estado, Lana Zaki Nusseibeh, participou da reunião.