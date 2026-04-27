Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do presidente de Angola

ABU DHABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente de Angola, João Lourenço, sobre as relações bilaterais.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu a mensagem durante reunião com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António.

As autoridades discutiram as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas contra os Emirados e outros países da região, e seus impactos sobre a segurança da navegação internacional, o fornecimento de energia, a economia global e a paz e a segurança regional e internacional.

Os dois lados também analisaram os desdobramentos relacionados ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, e discutiram formas de alcançar estabilidade, paz e segurança duradouras na região.

As autoridades trataram ainda das relações bilaterais e de formas de ampliá-las em diferentes áreas, especialmente nos setores econômico e comercial, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed destacou o avanço das relações entre Emirados Árabes Unidos e Angola e afirmou que o acordo abriu novas oportunidades para fortalecer a cooperação econômica, em benefício mútuo e com foco no desenvolvimento sustentável.

O ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, participou da reunião.