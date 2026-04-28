Emirados Árabes Unidos impulsionam agenda global de regulação nuclear em conferência da Agência Internacional de Energia Atômica

VIENNA, 28 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês), liderada por seu diretor-geral, Christer Viktorsson, participa da Conferência Internacional sobre Sistemas Eficazes de Regulação Nuclear e Radiológica, organizada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Viena, na Áustria, entre 27 e 30 de abril de 2026.

O encontro reúne reguladores e especialistas de diversos países para fortalecer os sistemas de regulação nuclear e radiológica, com foco em qualificação técnica, agilidade e cooperação internacional diante de desafios emergentes.

Durante a conferência, a FANR destacou avanços dos Emirados Árabes Unidos na construção de um marco regulatório sólido e preparado para o futuro, incluindo o fortalecimento da capacidade nacional por meio da formação de profissionais e da cooperação internacional, com apoio de iniciativas como a Emirates Nuclear and Radiation Academy (ENRA).

A autoridade também apresentou um modelo regulatório avançado e adaptável, capaz de lidar com novas tecnologias e desafios de segurança nuclear por meio de abordagens baseadas em risco.

Além disso, a autoridade apresentou avanços no aumento da eficácia regulatória por meio de inovação e transformação digital, incluindo ferramentas modernas para reforçar a supervisão e a tomada de decisões, além de iniciativas como o Intelligent Operational Nuclear Safety System (IONS), voltadas a fortalecer a resiliência. Essas ações são acompanhadas pelo fortalecimento da cooperação internacional e pela atuação em fóruns globais, contribuindo para o debate regulatório e para a definição da agenda internacional nos eixos de qualificação, agilidade e integração.

A autoridade ressaltou também o papel dos Emirados na criação, pela primeira vez, de um chamado global à ação após a conferência de 2023 em Abu Dhabi, com o objetivo de transformar recomendações em medidas concretas.

A iniciativa estabeleceu um modelo estruturado com grupo de trabalho dedicado, planos de ação e ferramentas de implementação, e tem impulsionado avanços em áreas como liderança, agilidade regulatória, confiança e cooperação internacional.

O diretor-geral da FANR, Christer Viktorsson, afirmou que a participação do país reflete o compromisso contínuo dos Emirados com o fortalecimento dos sistemas de regulação nuclear e radiológica por meio de inovação, cooperação e desenvolvimento de capacidades. "O progresso alcançado desde a conferência anterior demonstra a importância de transformar o diálogo em ações concretas que aumentem a eficácia regulatória em nível global”, disse.

A conferência funciona como uma plataforma internacional para o avanço de práticas regulatórias e para o fortalecimento da cooperação entre países, com o objetivo de garantir o uso seguro, protegido e sustentável de tecnologias nucleares e radiológicas.