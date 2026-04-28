Federação de Judô dos Emirados Árabes Unidos convoca 8 atletas para o Grand Slam de Astana

ABU DHABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — A Federação de Judô dos Emirados Árabes Unidos aprovou a participação da seleção nacional no Grand Slam de Astana, organizado pela Federação de Judô do Cazaquistão, que será realizado de 8 a 10 de maio de 2026.

A equipe dos Emirados será formada por sete atletas masculinos e uma feminina: Simon Constantin (até 60 kg); Narmand Bayan (até 66 kg); Naji Yazbek e Karim Abdul Latif (até 73 kg); Omar Jad (até 81 kg); Aram Gorgian (até 90 kg); Omar Marouf (acima de 100 kg); e Bshairat Khroudi (52 kg feminino).

O presidente da Federação de Judô dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Thaaloob Al Dere’i, afirmou que o Grand Slam de Astana é uma etapa importante no calendário da equipe. Segundo ele, a competição ocorre após a participação no Grand Slam de Dushanbe, no Tadjiquistão, entre 30 de abril e 3 de maio, como parte da preparação para a classificação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028.

O dirigente acrescentou que a delegação dos Emirados será chefiada por Nasser Al Tamimi, membro do Comitê Olímpico Nacional e vice-presidente da federação, e contará com o técnico Viktor Sikrov e a equipe técnica de apoio.