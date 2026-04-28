Ras Al Khaimah registra alta de 15,5% no capital de licenças econômicas no 1º trimestre

RAS AL KHAIMAH, 28 de abril de 2026 (WAM) — Ras Al Khaimah registrou aumento de 15,5% no capital total de licenças econômicas no primeiro trimestre de 2026, alcançando cerca de 11,497 bilhões de dirhams (US$ 3,13 bilhões), em sinal de confiança dos investidores e ambiente de negócios favorável.

As licenças comerciais representaram a maior parcela, com 62,3%, refletindo forte atividade empresarial e expansão no emirado. As licenças industriais vieram em seguida, com 19,3%, impulsionadas pelo crescimento dos setores produtivos, enquanto as licenças profissionais somaram 18,2%, indicando avanço no setor de serviços. As licenças agrícolas tiveram a menor participação.

O desempenho é atribuído a medidas adotadas pelas autoridades para fortalecer o ambiente de negócios, incluindo pacotes de facilitação, serviços digitais, agilização de processos de licenciamento e programas de incentivo voltados a empreendedores e investidores.

A área de Al Nakheel foi a mais atrativa para novos negócios no período, beneficiada por localização estratégica e infraestrutura, seguida pela Ilha Al Hamra e Al Qusaidat, o que evidencia a ampliação das oportunidades de investimento no emirado.

O resultado reflete a continuidade do dinamismo econômico em Ras Al Khaimah, sustentado por esforços de diversificação da economia, melhoria do ambiente de investimento e atração de projetos de maior qualidade para elevar a competitividade regional e global.