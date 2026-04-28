Emirados Árabes Unidos anunciam saída da Opep e da Opep+

ABU DHABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da aliança Opep+, com efeito a partir de 1º de maio de 2026.

A decisão reflete a estratégia econômica de longo prazo do país e a evolução de seu perfil energético, incluindo investimentos acelerados na produção doméstica, além de reforçar o compromisso com atuação responsável no mercado global de energia.

A medida foi tomada após revisão abrangente da política de produção e da capacidade atual e futura do país, com base no interesse nacional e na necessidade de atender à demanda do mercado.

Responsabilidade Soberana em uma Nova Era da Energia

Apesar da volatilidade no curto prazo, incluindo impactos de tensões no Golfo e no Estreito de Ormuz, a tendência aponta para crescimento sustentado da demanda global por energia no médio e longo prazo.

Os Emirados afirmaram que um sistema energético estável depende de oferta flexível, confiável e acessível, e destacaram investimentos voltados à eficiência, estabilidade e sustentabilidade.

A decisão surge na sequência de décadas de cooperação construtiva. O país ingressou na Opep em 1967, por meio de Abu Dhabi, e manteve participação após a formação da federação em 1971. Ao longo desse período, atuou no apoio à estabilidade do mercado global de petróleo e no diálogo entre países produtores.

A saída representa uma evolução da política energética, com maior flexibilidade para responder às condições de mercado, mantendo contribuição responsável para a estabilidade global.

Um parceiro de energia confiável e responsável

Os Emirados Árabes Unidos são um produtor confiável de alguns dos barris de petróleo mais competitivos em custo e com menor intensidade de carbono do mundo, que terão papel importante no apoio ao crescimento global e na redução de emissões.

Após a saída, os Emirados afirmaram que continuarão a agir de forma responsável, ampliando a produção de forma gradual, em linha com a demanda, e a cooperar com parceiros no desenvolvimento de recursos energéticos.

O país reiterou que a decisão não altera o compromisso com a estabilidade do mercado nem com a cooperação internacional, mas amplia sua capacidade de adaptação às mudanças do setor.

O governo também reafirmou o reconhecimento ao papel da Opep e da Opep+ ao longo das últimas décadas e desejou sucesso à entidade. Durante o período na organização, o país fez contribuições significativas e sacrifícios ainda maiores em benefício de todos. No entanto, afirmou que chegou o momento de concentrar os esforços no que ditam os interesses nacionais e no compromisso com investidores, clientes, parceiros e os mercados globais de energia. É nisso que o país vai focar daqui em diante.

Uma abordagem equilibrada e voltada para o futuro

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram que suas políticas de produção serão guiadas pela responsabilidade e pela estabilidade do mercado, levando em consideração a oferta e a demanda globais. E continuarão investindo em toda a cadeia de valor da energia, incluindo petróleo, gás, energias renováveis ​​e soluções de baixo carbono, para apoiar a resiliência e a transformação do sistema energético a longo prazo.

Os Emirados Árabes Unidos valorizam mais de cinco décadas de cooperação com parceiros e continuarão a se engajar ativamente em apoio a mercados globais de energia estáveis.