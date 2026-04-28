Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos participa de cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo na Arábia Saudita

JEDDAH, 28 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, participou da 19ª Cúpula Consultiva do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em Jeddah, na Arábia Saudita, em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A cúpula analisou os desdobramentos regionais e as graves consequências dos ataques com mísseis iranianos contra civis e infraestruturas em países do Golfo e do mundo árabe, e seus impactos sobre a estabilidade, a paz e a segurança na região.

Os líderes participantes condenaram os ataques, classificando-os como violação flagrante da soberania nacional e do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. As autoridades também afirmaram o direito dos países atingidos de responder às agressões de forma a proteger sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed agradeceu aos líderes presentes pelo apoio aos Emirados após o que classificou como agressão terrorista iraniana. Afirmou que o momento exige coordenação e integração entre os países da região para enfrentar desafios e combater o extremismo e o terrorismo, com o objetivo de preservar a segurança e a estabilidade dos países do CCG.

O ministro destacou que a segurança dos países do Golfo é indivisível e que qualquer ameaça a um Estado-membro representa risco para todo o bloco. Reiterou também a solidariedade dos Emirados com os países do CCG e o apoio a medidas para garantir segurança e estabilidade, proteger cidadãos e preservar conquistas nacionais.

Abdullah bin Zayed também destacou o compromisso do país com o fortalecimento do CCG e com seu papel na promoção da segurança, estabilidade e desenvolvimento sustentável na região, além da importância de avançar em esforços para alcançar paz duradoura.

O xeique Abdullah bin Zayed chegou a Jeddah no mesmo dia, onde foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah.