Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Suécia discutem cooperação e cenário regional em ligação

ABU DHABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por ligação com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson.

Os dois discutiram formas de fortalecer a cooperação entre os países, especialmente nas áreas econômica, de energia renovável, sustentabilidade, tecnologia e inteligência artificial, entre outras consideradas prioritárias para o desenvolvimento conjunto.

As autoridades reafirmaram o compromisso de ampliar as relações entre Emirados Árabes Unidos e Suécia e de expandir a parceria em iniciativas de desenvolvimento alinhadas a interesses comuns.

A conversa também abordou temas regionais, com destaque para os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, além de efeitos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.