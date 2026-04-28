Ministério da Economia e Turismo bloqueia mais de 13 mil sites irregulares no 1º trimestre

ABU DHABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — Uma campanha regulatória do Ministério da Economia e Turismo resultou no bloqueio de 13.667 sites irregulares no primeiro trimestre de 2026, alta de quase 400% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o total de páginas bloqueadas desde o lançamento do InstaBlock Lab, em fevereiro de 2025, chegou a 47.667.

A ação faz parte da iniciativa InstaBlock, que utiliza inteligência artificial para monitoramento em tempo real e processamento imediato de denúncias de violação de direitos autorais em conteúdos criativos e transmissões digitais.

O subsecretário-assistente para o setor de propriedade intelectual, Abdulrahman Hassan Al Muaini, afirmou que a iniciativa reflete a eficácia da estratégia nacional de proteção à propriedade intelectual e de fortalecimento de um ambiente digital seguro, voltado à inovação e à competitividade global.

O ministério atuou em coordenação com a Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital e com parceiros como Abu Dhabi Media Network, MBC Shahid, OSN, Yango Play, STARZPLAY, o Brand Owner Council e a Nissan Middle East. A fiscalização foi intensificada durante o Ramadã, período em que há aumento das violações relacionadas à transmissão de conteúdo. Segundo os dados, os bloqueios imediatos nesse período passaram de 62 sites em 2023 para 1.117 em 2024, 2.217 em 2025 e 5.677 em 2026.

Além das ações de fiscalização, a campanha também buscou conscientizar a população sobre a importância de acessar conteúdos por meios oficiais e licenciados. O ministério destacou que a iniciativa está alinhada à visão “We the UAE 2031”, voltada à proteção da economia do conhecimento e ao fortalecimento da posição do país na proteção de conteúdos digitais.