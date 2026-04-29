Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo estável, com vento e poeira até 3 de maio

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê tempo de céu claro a parcialmente nublado nos Emirados Árabes Unidos desta quarta-feira (29/04) até 3 de maio, com períodos de ventos mais intensos que podem levantar poeira e provocar agitação no mar, especialmente no Golfo Árabe.

Nesta quarta-feira, o tempo será de claro a parcialmente nublado. Os ventos variam de noroeste a sudeste, de fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos e atingir até 40 km/h. O mar ficará de calmo a moderado, com possibilidade de agitação no Golfo Árabe, enquanto no Mar de Omã permanecerá calmo.

Na quinta-feira, o tempo seguirá de claro a parcialmente nublado, com ventos de nordeste a noroeste. As condições do mar variam de calmas a moderadas, podendo ficar agitadas no Golfo Árabe, enquanto no Mar de Omã permanecem de calmas a moderadas.

Na sexta-feira, o tempo será em geral claro, com períodos de céu parcialmente nublado. Os ventos de noroeste a nordeste serão de fracos a moderados, podendo atingir até 40 km/h. O mar ficará de calmo a moderado, com possibilidade de agitação tanto no Golfo Árabe quanto no Mar de Omã.

Para sábado e domingo, a previsão indica tempo em geral estável. Os ventos continuarão de noroeste a nordeste, de fracos a moderados, enquanto o mar permanecerá de calmo a moderado no Golfo Árabe e de calmo a moderado, com períodos de agitação, no Mar de Omã.